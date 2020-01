Zeznała, że były partner przykuł ją do kaloryfera, bił i groził kijem bejsbolowym

Kobieta po tygodniu zgłosiła się na policję i zeznała, że jej były konkubent przykuł ją kajdankami i łańcuchem do kaloryfera w swoim mieszkaniu. Miał ją bić i grozić kijem bejsbolowym. - Mężczyzna prowadził z nią dialog na temat ich związku, który się rozpadł i on nie może się z tym pogodzić - mówi policjant. Podejrzany nie przyznaje się do zarzutu, został aresztowany.