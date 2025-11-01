Logo strona główna
Katowice

Napadli i obrabowali 85-latka. Straty to niemal dwa miliony złotych

Napadli na seniora i ukradli kosztowności. Straty sięgają 2 mln złotych
Napadli na seniora i ukradli kosztowności. Straty sięgają dwóch milionów złotych
85-latek został zaatakowany we własnym domu. Kilku sprawców pobiło go, a następnie zabrało pieniądze i kosztowności. Straty oszacowano na dwa miliony złotych. Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych, odpowiedzą za rozbój.

W nocy z 16 na 17 października, w Bytomiu, w dzielnicy Łagiewniki, trzech mężczyzn, po sforsowaniu zabezpieczeń dostało się do domu jednorodzinnego. Tam "użyli przemocy wobec 85-letniego mieszkańca", a następnie dokonali kradzieży pieniędzy i biżuterii. Straty oszacowano na około dwa miliony złotych.

Jak informowaliśmy wcześniej, ofiarą rozboju był znany w Bytomiu właściciel firmy pogrzebowej. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że sprawcy musieli obserwować biznesmena już dłuższy czas, znali jego nawyki i wiedzieli, że w momencie, kiedy dokonywali włamania mężczyzna jest sam.

Deportowany za rozbój na 95-latku
Zaatakował 95-latka na ulicy. Został deportowany
WARSZAWA
Policja zatrzymała czterech obywateli Gruzji
Obserwowali go w banku, napadli przed domem
Wrocław
19-latkowi grozi do 8 lat więzienia
19-latek okradł seniora pod bankomatem
Łódź

Zarzuty za rozbój

Mężczyźni zostali zatrzymani w czwartek, 30 października. Jak poinformowała policja, to mieszkańcy Bytomia w wieku 46,47 i 51 lat. W jednym z mieszkań, w którym przebywał 47-latek, policjanci zabezpieczyli ponad kilogram narkotyków i gotówkę. Funkcjonariusze zajęli też auta.

Ponad kilogram narkotyków odnaleziony w jednym z mieszkań
Ponad kilogram narkotyków odnaleziony w jednym z mieszkań
Źródło: KMP Bytom

- W piątek podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Bytomiu, gdzie usłyszeli zarzuty rozboju. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt. Za popełnione przestępstwo grozi im teraz kara do 20 lat pozbawienia wolności - przekazała 1 listopada Komenda Miejska Policji w Bytomiu.

Mężczyznom grozi nawet do 20 lat pozbawienia wolności
Mężczyznom grozi nawet do 20 lat pozbawienia wolności
Źródło: KMP Bytom
Źródło: Google Maps
TVN24 HD
TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Bytom

