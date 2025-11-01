Napadli na seniora i ukradli kosztowności. Straty sięgają dwóch milionów złotych

W nocy z 16 na 17 października, w Bytomiu, w dzielnicy Łagiewniki, trzech mężczyzn, po sforsowaniu zabezpieczeń dostało się do domu jednorodzinnego. Tam "użyli przemocy wobec 85-letniego mieszkańca", a następnie dokonali kradzieży pieniędzy i biżuterii. Straty oszacowano na około dwa miliony złotych.

Jak informowaliśmy wcześniej, ofiarą rozboju był znany w Bytomiu właściciel firmy pogrzebowej. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że sprawcy musieli obserwować biznesmena już dłuższy czas, znali jego nawyki i wiedzieli, że w momencie, kiedy dokonywali włamania mężczyzna jest sam.

Zarzuty za rozbój

Mężczyźni zostali zatrzymani w czwartek, 30 października. Jak poinformowała policja, to mieszkańcy Bytomia w wieku 46,47 i 51 lat. W jednym z mieszkań, w którym przebywał 47-latek, policjanci zabezpieczyli ponad kilogram narkotyków i gotówkę. Funkcjonariusze zajęli też auta.

- W piątek podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Bytomiu, gdzie usłyszeli zarzuty rozboju. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt. Za popełnione przestępstwo grozi im teraz kara do 20 lat pozbawienia wolności - przekazała 1 listopada Komenda Miejska Policji w Bytomiu.

