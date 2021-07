Wyrzuciła psa przez okno na drugim piętrze, bo szczekał

Do przychodni w Bytomiu tylko w tym tygodniu trafiły trzy zwierzęta, które wypadły przez okno, dwa koty i pies. Sześcioletnia suczka miała najwięcej szczęścia, nic nie złamała. 47-letnia kobieta wyjaśniła policji, dlaczego ją wyrzuciła.

- To około sześcioletnia suczka. Mieszaniec czarny podpalany. Nie wiemy, jak ma na imię. Miała to szczęście w nieszczęściu, że oprócz potłuczeń i wstrząsu pourazowego, nie doznała innych obrażeń, tak jak złamania czy krwotoki - mówi Mateusz Mazur, właściciel przychodni weterynaryjnej, do której trafił poszkodowany pies.