Wstrząs w kopalni. Nie żyje górnik

Nie żyje górnik pracujący w Kopalni Bobrek-Piekary. We wtorek doszło tam do podziemnego wstrząsu. Czterej górnicy wyszli spod ziemi samodzielnie, jeden został przetransportowany na powierzchnię. Szósty z mężczyzn został uwięziony pod zawałem.

Jak przekazała spółka Węglokoks Kraj, do której należy kopalnia, górnik zmarł podczas wielogodzinnej akcji ratunkowej. Lekarz stwierdził jego zgon.

Wstrząs w kopalni

- O godz. 17.03 w kopalni Bobrek wystąpił wstrząs o sile 2x10 do 6 w drążonym chodniku. W chodniku 1M przebywało 14 pracowników, z tego sześciu było bezpośrednio objętych wstrząsem. Czterech opuściło o własnych siłach rejon zagrożenia, jeden jest transportowany - poinformował przed godz. 19 we wtorek prezes spółki Węglokoks Kraj Grzegorz Wacławek.

O wstrząsie wysokoenergetycznym o energii 2 x 10 do 6 dżula i prowadzonej po nim akcji ratowniczej informował też we wtorek po południu dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego. Energia wstrząsu 2 x 10 do 6 J (dżula) odpowiada magnitudzie 2,37 (i oznacza 2,37 stopnia w tzw. skali Richtera).