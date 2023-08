Chodził po ulicy, w ręce miał przedmiot przypominający broń. Najpierw celował do kierowców, później do policjantów

Do zdarzenia doszło na ulicy Katowickiej w centrum Bytomia. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy informację o mężczyźnie, który miał biegać po centrum Bytomia z bronią. Dostaliśmy też nagranie pokazujące zachowanie mężczyzny. Jak widać, najpierw idzie chodnikiem, a w ręku trzyma coś, co przypomina pistolet. Następnie podchodzi do krawężnika i - w momencie gdy zbliża się do niego żółte auto - podnosi rękę, w której trzyma przedmiot, do góry. W tym czasie niedaleko spacerują przechodnie. Mężczyzna ściąga koszulkę i - zataczając się - wychodzi na ulicę. O sprawę zapytaliśmy policję.

Policja: podczas próby zatrzymania zaczął celować do funkcjonariuszy

Aspirant Emilia Kożuch, pełniąca obowiązki oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu, przekazała, że do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 20. - Otrzymaliśmy zgłoszenie, że po ulicy Katowickiej porusza się mężczyzna, który celuje do przejeżdżających aut przedmiotem przypominającym broń - potwierdziła. - Na miejsce zadysponowano kilka radiowozów, które po dojeździe na miejsce potwierdziły zdarzenie. Podczas próby zatrzymania 42-latek zaczął celować do funkcjonariuszy, którzy w celu obezwładnienia go musieli użyć paralizatora. Mężczyzna został zatrzymany i dziś doprowadzony do prokuratury i to ona będzie udzielać dalszych informacji w tej sprawie - poinformowała we wtorek policjantka. Jak podano w komunikacie, "badania krwi wykazały, że zatrzymany 42-latek był pod wpływem alkoholu i środków odurzających".