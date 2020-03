Drzwi zamknięte, w środku światło. Weszła ze strażakami do mieszkania rodziców, znaleźli ciała trzech osób

- Kobieta poprosiła nas o pomoc w wejściu do mieszkania rodziców, bo od dwóch dni nie miała z nimi kontaktu. Drzwi były zamknięte, a w środku zapalone światło. Weszliśmy siłowo i znaleźliśmy ciała dwóch kobiet i mężczyzny. W mieszkaniu były szczelne okna plastikowe, pozatykane kratki wentylacyjne i piecyk węglowy. Pomiar wykazał obecność tlenku węgla - relacjonuje strażak z Bytomia.

Piecyk gazowy był wyłączony. Prócz niego w mieszkaniu znajdował się piecyk na węgiel, tak zwana koza i to on mógł być przyczyną nieszczęścia. - Nie było dymu, ale wykonaliśmy pomiary stężenia tlenku węgla. Było podwyższone w pokoju i w korytarzu. To bezwonny gaz, zabija po cichu - dodaje strażak.