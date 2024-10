Ukradł dzieła sztuki warte około 200 tysięcy złotych

Policjanci zatrzymali 39-latka, który z jednego z mieszkań w Bytomiu (woj. śląskie) ukradł dzieła sztuki o wartości około 200 tysięcy złotych. Skradzione obrazy oraz inne przedmioty zostały odnalezione w mieszkaniu, oraz piwnicy, należącej do mężczyzny. Jak ustalili funkcjonariuszy, był on już wcześniej poszukiwany do odbycia kary 2 lat więzienia. Teraz może mu grozić kolejne 10 lat.