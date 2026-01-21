Na przejściu dla pieszych potrącił dwoje 88-latków i uciekł. Zatrzymali go kilka godzin później

Potrącił starsze małżeństwo w Bytomiu i uciekł Źródło: Policja Bytom

Do zdarzenia doszło 18 stycznia 2026 roku na ulicy Konstytucji w Bytomiu. Kierujący samochodem osobowym marki Kia potrącił dwie 88-letnie osoby, w momencie, gdy małżeństwo przechodziło przez oznakowane przejście dla pieszych. Po zdarzeniu uciekł z miejsca wypadku, pozostawiając rannych bez pomocy. Poszkodowani w ciężkim stanie zostali przewiezieni do szpitala. "Już po kilku godzinach od zdarzenia, 24-letni mieszkaniec Bytomia został zatrzymany. Badania przeprowadzone przez policjantów wykazały, że podczas zatrzymania mężczyzna był miał ponad promil alkoholu w organizmie. Ponadto policjanci pobrali krew do badań, aby sprawdzić, czy był pod wpływem innych substancji zabronionych" - informuje policja w Bytomiu.

24-letni mężczyzna najpierw trafił do policyjnej celi, a następnie został doprowadzony do bytomskiej prokuratury.

Trafił do tymczasowego aresztu

Sąd Rejonowy w Bytomiu zastosował wobec 24-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Jak podaje policja, za spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi kilkanaście lat pozbawienia wolności, a w przypadku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym nawet 20 lat więzienia.

