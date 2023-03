Zawalenie się kamienicy w Bytomiu. Strażacy z psami przeszukiwali teren

W Bytomiu przy ulicy Ludwika Pasteura w środę wieczorem doszło do zawalenia przybudówki. Do zdarzenia doszło o godzinie 21.11.

Jak przekazały służby, był to pustostan, choć według informacji okolicznych mieszkańców widywane były tam czasami osoby bezdomne. Na miejsce zostali wysłani strażacy z psami w celu sprawdzenia terenu pod kątem ofiar i poszkodowanych. Strażacy nie mieli informacji, by do zawalenia się budynku doszło wskutek wybuchu. Na miejscu pracowało 15 zastępów.