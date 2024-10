Prawie 20 kilometrów autostradą pod prąd. O włos od tragedii na A1

czytaj dalej

Struktury państwa i jego instytucje były degenerowane przez grupki ludzi na różnych szczeblach aparatu władzy, którzy swoją niemoralność przenosili na państwo - powiedział na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Wcześniej były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda po raz drugi nie stawił się przed komisją, która złoży do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o ukaranie go i doprowadzenie na kolejne posiedzenie.