12-latek zmarł na placu zabaw. Wynik prokuratorskiego śledztwa: to była wada serca

12-letni chłopiec bawił się z kolegami na placu zabaw i nagle upadł. Wezwany zespół pogotowia nie zdołał go uratować. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było "wadliwe funkcjonowanie serca". - To sygnał dla rodziców, żeby diagnozować dzieci - apeluje prokurator.

Do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie, urazy, obrażenia. To wada serca

Śledztwo było przez prokuraturę rejonową w Bytomiu prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Nie stwierdzono jednak, by do tragedii mogły przyczynić się inne osoby. Sekcja zwłok nie wykazała też żadnych obrażeń czy urazów.

Choroba 12-latka mogła być dziedziczna

Przesłuchano rodziców 12-latka. - Nie otrzymaliśmy informacji, by chłopiec był wcześniej diagnozowany i leczony w kierunku wady serca. W rozmowie z rodzicami pojawił się wątek, że mogła to być choroba dziedziczna - mówi prokurator.

Podkreśla, że z uwagi na wiek zmarłego prokuratura chce precyzyjnie wyjaśnić mechanizm śmierci. - To powinien być sygnał dla innych rodziców, którzy mogą snuć przypuszczenia co do nieprawidłowego funkcjonowania układu krążenia dziecka, by je diagnozować - dodaje prokurator.