Śledztwo przeciwko Jackowi Jaworkowi zawieszone, ale jego poszukiwania trwają

czytaj dalej

Przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka poinformował, że skierował do sądu koleżeńskiego sprawę Ryszarda Petru w związku z jego zapowiedzią o starcie do Senatu z własnego komitetu. - To podważenie paktu senackiego - ocenił Szłapka. Dodał, że decyzja Petru nie była uzgodniona z władzami ugrupowania.