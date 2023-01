Śledztwo w sprawie Jacka Jaworka przedłużone. Prokuratura ponownie zwraca się do śledczych z USA

Jacek Jaworek w dalszym ciągu jest ścigany za zabójstwo trzech osób - swojego brata, bratowej i ich syna. Prokuratura przedłużyła właśnie do 10 kwietnia śledztwo przeciwko mężczyźnie. Poprosiła też stronę amerykańską o uzupełnienie informacji mogących pomóc w namierzeniu poszukiwanego.

Prokuratura zwróciła się do Stanów Zjednoczonych - w ramach międzynarodowej pomocy prawnej - o uzupełnienie nadesłanych danych z globalnej firmy internetowej.

- Prokurator Regionalny w Katowicach uwzględnił wniosek prokuratora prowadzącego to śledztwo i postępowanie przeciwko Jackowi Jaworkowi przedłużył o kolejne miesiące - powiedział w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.

Przesłane ostatnio z USA materiały zostały przeanalizowane przez polskich policjantów i ocenili oni, że wymagają one uzupełnienia. - W związku z tym prokurator już zwrócił się do strony amerykańskiej o uzupełnienie tych danych o kolejne dane o charakterze informatycznym i to właściwie jest podstawą przedłużenia śledztwa - wyjaśnił prok. Ozimek.