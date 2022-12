Przyczepa z węglem uderzyła w auto. Trzy osoby nie żyją

czytaj dalej

Rosyjscy okupanci kontynuowali przymusowe wywożenie do Rosji ukraińskich dzieci z okupowanych terytoriów w obwodach donieckim i ługańskim pod pretekstem, że wymagają one specjalnej opieki medycznej - poinformował we wtorek Instytut Badań nad Wojną (Institute for the Study of War). Przedstawił także aktualną sytuację na froncie.