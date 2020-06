21-latek wypadł z auta po uderzeniu w drzewo. Jechał z 12-letnim bratem. "Ustalamy, który z nich prowadził"

Autem jechali bracia, 21-letni i 12-letni. Na łuku drogi wpadli do rowu i uderzyli w drzewo. Starszy wypadł z samochodu. - Położenie młodszego może wskazywać, że to on prowadził. Ale być może przemieściła go siła uderzenia. Teraz najważniejsze, żeby doszli do siebie. Obaj są w ciężkim stanie - mówi Damian Ciecierski, rzecznik policji w Tarnowskich Górach.

Boniowice pod Tarnowskimi Górami. Miejscowi wiedzą, że skrzyżowanie ulic Gliwickiej z Bytomską, czyli drogą krajową 94, jest niebezpieczne. - Często tam dochodzi do wypadków, także śmiertelnych - mówi Damian Ciecierski, rzecznik policji w Tarnowskich Górach.

Dwaj bracia, lat 21 i 12, z gminy Zbrosławice, którzy mieli wypadek we wtorek około godziny 14 na Gliwickiej, nie dojechali do skrzyżowania. Jechali od strony miejscowości Kamieniec i na łuku drogi, przed DK 94, ich audi wpadło do rowu i uderzyło w drzewo.

Ciężko ranni w wypadku samochodowym śląska policja

Siła uderzenia przemieściła braci

- Auto leżało na dachu i było zmasakrowane - mówi Ciecierski.

Szyby były powybijane, drzwi otwarte. 21-latka znaleziono poza samochodem. Jak relacjonują policjanci, wyrzuciła go siła uderzenia.

Ciecierski: - Ustalamy, kto prowadził. Położenie 12-latka w samochodzie może wskazywać, że to on. Ale może również do przodu przemieściła go siła uderzenia.

Bracia będą przesłuchiwani, ale najpierw muszą dojść do zdrowia. Obaj są w ciężkim stanie, zwłaszcza młodszy. Z miejsca wypadku zabrało ich do szpitala pogotowie lotnicze.

Ciężko ranni w wypadku samochodowym śląska policja

Planują rondo

Na skrzyżowaniu Gliwickiej z Bytomską planowana jest budowa ronda. Przyczyną wypadków, do których tam dochodzi, najczęściej jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu kierowcom jadącym drogą krajową.

3 czerwca 21-letni kierowca dacii, jadący Gliwicką, spowodował zderzenie z 41-latkiem za kierownicą volkswagena, jadącym Bytomską.

Zderzenie dacii z volkswagenem na skrzyżowaniu w Boniowicach śląska policja

W 2018 roku policja opisywała kilka podobnych zdarzeń. W ostatni dzień czerwca do zderzenia z osobowym renault doprowadziła 52-latka za kierownicą opla.

Zderzenie z 30 czerwca 2018 śląska policja

18 lipca 57-latka kierująca fiatem nie ustąpiła pierwszeństwa dostawczemu renault.

Zderzenie z 18 lipca 2018 śląska policja

10 września 45-letni kierujący volkswagenem, jadąc drogą podporządkowaną, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z prawidłowo jadącym oplem, kierowanym przez 63-letniego mężczyznę. Vectra, siłą odrzutu, uderzyła w stojący na skrzyżowaniu autobus miejski.

Zderzenie z 10 września 2018 śląska policja

Autor:mag/ec

Źródło: TVN 24 Katowice