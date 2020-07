Jechali autokarem do pracy, ucierpieli w katastrofie na krajowej "jedynce", muszą przejść testy na koronawirusa

Droga krajowa numer 1 jest już przejezdna. Oględziny i zabezpieczanie śladów po czwartkowym wypadku dwóch ciężarówek i autokaru trwało do późnych godzin nocnych. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Policja weryfikuje informacje od świadków, czy przyczyną było pęknięcie opony w cysternie. Sześcioro uczestników katastrofy wciąż przebywa w szpitalach. Wszyscy pasażerowie autokaru muszą przejść testy na koronawirusa.

Najpoważniejsze obrażenia w czwartkowym wypadku na DK 1 w Bogusławicach odnieśli kierowcy. Byli zakleszczeni w pojazdach, musieli ich wyciągać strażacy. W sumie cztery osoby są w ciężkim stanie i przebywają w szpitalach w Łodzi i w Opolu. Jak przekazała Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego, ich życiu nic nie zagraża.

Dwie osoby są hospitalizowane w Częstochowie. - 38-letnia kobieta, przywieziona jako pierwsza, ma stłuczone płuca. Jej stan psychiczny jest gorszy niż fizyczny - powiedział nam Zbigniew Bajkowski, dyrektor szpitala wojewódzkiego w Częstochowie.

- Wszyscy kierowcy trzech pojazdów byli trzeźwi. Pobrano im krew na obecność innych substancji. Sprawdzone będzie wersja, czy przyczyną wypadku było pęknięcie opony, czy zawinił któryś z kierowców, czy była to usterka techniczna - mówi Krzysztof Budzik, rzecznik prokuratory okręgowej w Częstochowie.

DK1 jest już przejezdna. Ruch przywrócono o godzinie 1.30 w nocy z czwartku na piątek.

31 poszkodowanych, nikt nie zginął

Do zderzenia trzech pojazdów doszło w czwartek przed godziną 14 na remontowanym odcinku drogi krajowej 1 na wysokości miejscowości Bogusławice w powiecie częstochowskim.

Ciężarówki stanęły w płomieniach W Bogusławicach (woj. śląskie) zderzyły się dwie ciężarówki i autokar z cudzoziemcami na pokładzie. Ponad 30 osób zostało rannych, w tym sześć ciężko. Najciężej rannych zabrały helikoptery LPR. Na miejscu lądował też wojskowy helikopter. Kontakt24

Ze wstępnych ustaleń policjantów z drogówki wynika, że w ciężarowej cysternie przewożącej materiały sypkie, prawdopodobnie pękła opona, w wyniku czego kierujący utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w poprzedzający go autokar.

Autobus z kolei uderzył w przyczepę jadącej przed nim ciężarówki, przewożącej materiały łatwopalne. Po zderzeniu pojazdy stanęły w płomieniach.

Według informacji policji, w wypadku poszkodowanych zostało 31 osób. Nikt nie zginął, jednak 13 poszkodowanych natychmiast trafiło do szpitali. Dwóch kierowców i pasażer autokaru zostali przetransportowani śmigłowcem do szpitali w Łodzi, Krakowie i Opolu, kolejne osoby karetkami do szpitali w Częstochowie i Radomsku.

Pozostałych uczestników wypadku przewieziono do pobliskiej szkoły podstawowej w Kruszynie, gdzie udzielono im pierwszej pomoc medycznej i psychologicznej. Następnie zostali przewiezieni do szpitali w Częstochowie w celu dokładnej diagnostyki.

Na miejsce wypadku przyleciały cztery śmigłowce LPR i jeden wojskowy W Bogusławicach (woj. śląskie) doszło do zderzenia dwóch ciężarówek i autobusu. - Skala dramatu jest poważna. Mamy informacje o ponad trzydziestu osobach poszkodowanych - informuje podkom. Sabina Chyra - Giereś z częstochowskiej komendy policji. TVN24 Łódź

Autokarem podróżowali obywatele Ukrainy. Przyjechali do Polski do pracy. Zgodnie z procedurami epidemiologicznymi, po przyjeździe powinni być poddani siedmiodniowej kwarantannie. 25 z nich przebywa w tej chwili w środku w Złotym Potoku. - Jeszcze dzisiaj będą od nich pobrane wymazy do badań na obecność koronawirusa. Chcemy mieć pewność co do stanu ich zdrowia, bo mieli przecież bezpośredni kontakt ze służbami ratowniczymi – wyjaśnia Alina Kucharzewska.

Akcja ratownicza i gaśnicza trwała kilka godzin. Po jej zakończeniu czynności wykonywali policjanci służb śledczych. Zabezpieczyli miejsce zdarzenia i ślady kryminalistyczne, wykonali oględziny oraz przeprowadzili wstępne czynności, zmierzające do ustalenia danych wszystkich osób biorących udział w zdarzeniu.

W całej akcji udział brało ponad 50 policjantów z komendy w Częstochowie, którzy zostali wsparci specjalistami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Zderzenie dwóch ciężarówek i autobusu tvn24

Odcinek "pełen pułapek"

Krajowa jedynka to główna trasa, łącząca północ Polski z południem, Śląsk z Łodzią i Warszawą. Obecnie 70 kilometrów trasy jest w przebudowie. Samochody poruszają się trzema wąskimi pasami i, jak mówił na antenie TVN 24 Michał Trocki z TVN Turbo, odcinek ten "pełen jest pułapek".

- Trasa wyznaczona jest za pomocą plastikowych barier, które powinny być wypełnione woda, a nie są i wchodzą na pasy ruchu. Słupki rozdzielające pasy przestawiają się i pasy robią się węższe - wymieniał Trocki. W efekcie kierowcy zmuszeni są co chwilę hamować, co może przyczynić się do wypadku. - Od poniedziałku jechałem tamtędy cztery razy i za każdym razem było jakieś awaryjne hamowanie - mówił dziennikarz.

Jego zdaniem dobrym rozwiązaniem byłoby namalowanie linii na jedni, wyznaczających pasy ruchu.

Policja radzi omijać ten odcinek drogi.

Autor:mag/gp

Źródło: TVN 24 Katowice