Niegowa w powiecie myszkowskim, województwo śląskie Źródło: mama google

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 16 na asfaltowej drodze w miejscowości Bliżyce w gminie Niegowa w powiecie myszkowskim (śląskie). To mała wieś, mieszkańcy od razu wezwali pomoc.

13-latka przewróciła się na hulajnodze Źródło: śląska policja

- Dziewczynka jechała hulajnogą elektryczną po asfaltowej drodze. Straciła panowanie nad pojazdem i przewróciła się. Doznała obrażeń, otarć naskórka, ale najpoważniejszy był uraz głowy, którą uderzyła o asfalt. Straciła przytomność - mówi starszy sierżant Klaudia Maladyn, rzeczniczka myszkowskiej policji.

Dziewczynka odzyskała przytomność w karetce pogotowia. Ale według informacji ze szpitala w Częstochowie, które we wtorek wieczorem dotarły do policji, nie jest w najlepszym stanie. - Jej stan jest poważny, stabilny - przekazała Maladyn.

- Dziewczynka nie złamała żadnych przepisów. Ale gdyby miała kask na głowie, on by ten upadek na pewno zamortyzował. Kask na głowie sprawia, że po upadku urazy ma się mniejsze - dodała policjantka.

"Kask może uratować życie" - apeluje myszkowska policja.

13-latka przewróciła się na hulajnodze Źródło: śląska policja