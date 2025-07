Pędził hulajnogą, nagle spadł i sunął po drodze

Częstochowa Źródło: Google Earth

Do groźnego wypadku w Blachowni doszło w sobotę (12 lipca) około godziny 18.20. W trakcie bardzo szybkiej jazdy 14-latek przejeżdżając przez jedno z osiedli nagle spadł z hulajnogi elektrycznej.

Prędkość jednośladu była bardzo duża - chłopak już po upadku sunął po jezdni i zatrzymał się dopiero po chwili. Od razu próbował wstać, jednak ponownie upadł.

Mimo że nastolatek miał na sobie kask, odniósł on obrażenia i trafił do szpitala.

Nosić kask czy nie? "Szpital zrobił tomografię i powiedział, że nie da rady pomóc" >>> ZOBACZ DEBATĘ W TVN24+

Do wypadku doszło w Blachowni niedaleko Częstochowy Źródło: KMP w Częstochowie

Seria wypadków na hulajnogach

Śląska policja zwraca uwagę, że to nie pierwszy podobny przypadek w ostatnim czasie. W niedzielę (13 lipca) w Pszczynie 15-letni chłopak, jadąc hulajnogą elektryczną zderzył się z rowerzystą i doznał poważnych obrażeń, trafiając do szpitala. Z kolei w poniedziałek na ulicy Armii Krajowej w Tarnowskich Górach obrażeń doznał 14-latek, który jadąc na hulajnodze elektrycznej zderzył się z samochodem. Chłopak został przetransportowany do szpitala.

Wypadek z udziałem hulajnogi w Tarnowskich Górach Źródło: KMP w Tarnowskich Górach

Z kolei na początku lipca w Radlinie doszło do zderzenia dwóch elektrycznych hulajnóg. Obaj kierujący pojazdami - 47-latek i 15-latek - byli w stanie po użyciu alkoholu.

"Na terenie naszego województwa, w bieżącym roku doszło już do 189 zdarzeń drogowych z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych - w tym 42 wypadków drogowych, w których rannych zostało 41 osób kierujących tymi pojazdami. W stosunku do roku 2024 jest to znaczny wzrost. W analogicznym okresie poprzedniego roku liczby te wynosiły odpowiednio: 120, 25 i 23" - poinformowała we wtorek komunikacie śląska policja, apelując o ostrożność na drogach.

Jazda na hulajnodze elektrycznej. Przepisy

Policjanci przypomnieli, że kierujący hulajnogą ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. "W przypadku ich braku zobowiązani jesteśmy korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Jazda drogą dla pieszych dopuszczalna jest wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wyżej wskazanej infrastruktury" - zaznaczono w komunikacie.

Kask na rower i hulajnogę. "Ciężko nam nadążyć z edukacją i prawodawstwem" Źródło: TVN24

Mundurowi podkreślili też, że minimalny wiek do kierowania hulajnogą elektryczną wynosi 10 lat. "Dla osób, które nie skończyły 18 roku życia wymaganym dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania hulajnogami elektrycznymi są karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1,B1 lub T" - czytamy na stronie śląskiej policji.