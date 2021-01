"Uporczywie nie płacił alimentów". Znaleźli go pod podłogą, na której stała komoda

Gdy policjanci zapukali do jego drzwi, dosłownie zapadł się pod ziemię. Weszli do środka i przystąpili do czynności służbowych. Sprawdzali pomieszczenia i wtedy ich uwagę przykuła komoda.

Niech się nie uczą na cudzych błędach

- Nie chcą zdradzać, co ich tknęło, żeby tę komodę przesunąć. Poszukiwani popełniają błędy i chodzi o to, żeby się na tych błędach od siebie nie uczyli - wyjaśnia rzeczniczka.

Gdy przesunęli komodę i zdjęli wykładzinę, odkryli właz. Wykuty w podłodze otwór metr na metr z wpuszczoną do środka drabinką prowadził do pomieszczeń piwnicznych. Policjanci oceniają, ze nie było to pierwotne wejście do piwnicy, ale celowo przygotowane na taką okazję.