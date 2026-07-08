Katowice Biskup Kaszak ma 10 tys. zł emerytury i darmowe mieszkanie z Caritasu Oprac. Mateusz Czajka |

Rzecznik prasowy prokuratury Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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O sprawie poinformował Onet.pl, który wskazuje, że mieszkanie ma mieć 74,5 metra kwadratowego powierzchni. Lokal obecnie wyceniany jest na ponad 400 tys. złotych.

Wedle ustaleń portalu, biskup Grszegorz Kaszak - już po ogłoszeniu w 2023 roku rezygnacji i na trzy dni przed ustanowieniem tymczasowego administratora dla diecezji polecił "przelanie 180 tys. zł z konta diecezji na konto Caritas Diecezji Sosnowieckiej" w celu remontu mieszkania w Kamienicy przy Mariackiej 6 w Sosnowcu. Rezygnacja biskupa i przejście na przedwczesną emeryturę odbyło się w niedługim czasie po skandalu dotyczącego orgii z udziałem księdza w Dąbrowie Górniczej.

Jak podaje Onet, 24 października 2023 roku w dniu ogłoszenia tymczasowym administratorem diecezji abp. Adriana Galbasa, biskup Kaszak miał jeszcze dać urzędową zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności lokalu Caritasu. Trzy dni potem dyrektor sosnowieckiego Caritasu ks. Przemysław Szot (a zarazem jego były sekretarz) i emerytowany już biskup podpisali umowę u notariusza. Ma ona obowiązywać dożywotnio.

Ks. Szot nie jest dyrektorem Caritasu od połowy 2025 roku. Biskup ma emeryturę w wysokości ok. 10 tys. złotych.

Kościelna komisja powiadomiła prokuraturę

Dominika Bem, rzeczniczka prasowa diecezji sosnowieckiej powiedziała nam, że o sprawie dowiedzieli się członkowie dwóch komisji powołanych przez bp Ważnego - "Wyjaśnienie i Naprawa" oraz Komisja ds. Rozeznania i Rozwoju. Powiadomiono prokuraturę. Sprawa trafiła także do Watykanu.

- Czekamy na rozstrzygnięcie właściwych organów państwowych kościelnych i państwowych - przekazała tvn24.pl Dominika Bem rzeczniczka prasowa diecezji sosnowieckiej.

Pierwsza komisja została powołana w celu zbadania trudnych spraw w diecezji - między innymi tymi, które są związane ze skandalami obyczajowymi. Druga zajmuje się m.in. audytem finansowym.

- Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie badania zawiadomienia. Prokurator analizuje zarówno treść samego pisma, jak i towarzyszących mu załączników. Jest to tzw. etap postępowania sprawdzającego, który poprzedza decyzję co do wszczęcia lub odmowy wszczęcia postępowania - przekazał TVN24 prok. Bartosz Kilian z zespołu prasowego Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Źródło: Google Maps

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