Tony niebezpiecznych odpadów pod ziemią. Dyrekcja kopalni twierdzi, że o niczym nie wie. Nagranie

Reporter TVN24 Jerzy Korczyński dotarł do nagrań, które obrazują skalę tego procederu. Co najmniej w dwóch miejscach kilkaset metrów pod ziemią są składowane niebezpieczne substancje różnego pochodzenia.

- Nie będziemy teraz udzielać informacji na ten temat. Nie wiem o tych śmieciach. Jest to dla mnie zaskoczenie. Po zdjęciach nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy to jest u nas. Takie jest moje stanowisko. Na tę chwilę nie mogę udzielić więcej informacji - skomentował krótko w rozmowie z Jerzym Korczyńskim Krzysztof Krasucki, dyrektor kopalni "Piast" w Bieruniu.

Zagrożenie dla ludzi i środowiska

Mimo że kopalniane wysypiska śmieci zlokalizowano kilkaset metrów pod ziemią, stanowią ogromne zagrożenie na powierzchni. Kopalnia jest cały czas odwadniana. Substancje po rozszczelnieniu się pojemników spływają do kanału odwadniającego, skąd są pompowane na powierzchnię, i tak finalnie wpływają do Wisły oraz mają wpływ na zanieczyszczenie wód podziemnych i naziemnych.

- Są to bardzo niebezpieczne substancje. Nie są neutralne dla środowiska. To prawdopodobnie farby, smary, substancje, które trzeba poddać utylizacji. To, że znajdują się głęboko w ziemi, nie ma żadnego znaczenia. Są to również substancje niebezpieczne dla ludzi i mogą wpłynąć pośrednio na nasze zdrowie. Ten materiał robi wrażenie ze względu na ilość składowanych odpadów i nie jest to rzecz przypadkowa - mówi profesor Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.