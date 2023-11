Niebezpieczne odpady w kopalni. Wyższy Urząd Górniczy zakończył kontrolę

Kontrolerzy Wyższego Urzędu Górniczego, którzy od kilku dni prowadzili kontrolę w kopalni Piast-Ziemowit w Bieruniu nie mieli wątpliwości, co do tego, że niebezpieczne materiały powinny jak najszybciej zostać zutylizowane.

Jak najszybsze usunięcie odpadów

Jak przekazał reporter TVN24 Jerzy Korczyński, otwarte nadal pozostaje pytanie co do wyrobisk, które są otamowane. Kontrolerzy wskazali 6 takich miejsc. Likwidacja tamy jest jednak o tyle skomplikowana, że trzeba przeprowadzić analizę ryzyka, tak by sprawdzić, czy w ogóle jest to możliwe do wykonania.