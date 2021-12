Górnicy rozpoczęli blokadę wysyłki węgla do elektrowni. "To sygnał ostrzegawczy dla rządu"

W pierwszej kolejności zablokowane zostały tory, którymi wyjeżdżają pociągi z węglem z kopalni Piast-Ziemowit w Bieruniu (Śląskie). To efekt rozmów płacowych w Polskiej Grupie Górniczej, które zakończyły się fiaskiem. Do akcji mają dołączać kolejne kopalnie spółki. Blokady wysyłki węgla koleją mają trwać dobę. Jeśli sytuacja się nie zmieni, od 4 stycznia - jak zapowiadają niezadowoleni górnicy - nastąpi "całkowita blokada".

Szef górniczej Solidarności: 4 stycznia rozpoczniemy całkowitą blokadę wysyłki węgla

Związkowiec zastrzegł, że rozpoczęta we wtorek blokada dotyczy wysyłki węgla koleją do elektrowni, nie dotyczy natomiast sprzedaży surowca dla odbiorców indywidualnych. Związkowcy nie planują obecnie blokady dłuższej niż dobę, by - jak mówił Hutek - nie narażać energetyki na zakłócenia mogące skutkować brakiem dostaw energii elektrycznej do odbiorców.