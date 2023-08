Wstrząs w kopalni Bielszowice. Jeden z górników nie żyje, pięciu rannych

czytaj dalej

Naczelna Izba Lekarska złoży zawiadomienie do prokuratury "w związku z możliwością popełnienia przestępstwa" przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Chodzi o ujawnienie przez szefa resortu imienia i nazwiska lekarza oraz tego, jakie leki sobie przepisał. NIL przekazała też, że złoży zawiadomienia do trzech innych instytucji. Izba w kolejnym komunikacie poinformowała o przekazaniu pisma do premiera, w którym zaznaczono, że "środowisko lekarskie ostatecznie utraciło zaufanie" do ministra zdrowia i "uznaje dalszą współpracę za niemożliwą".