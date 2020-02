Dziewięciolatka zmarła, miała grypę. "Ta choroba może zabić w ciągu doby"

Wirus zaatakował rodziców i dwójkę młodszego rodzeństwa dziewięcioletniej dziewczynki z powiatu żywieckiego. Ale tylko dziewięciolatka trafiła do szpitala. Trzy razy omdlała i w ciągu siedmiu godzin hospitalizacji zmarła. Wiadomo, że miała grypę typu A.

Dramat rodziny z powiatu żywieckiego zaczął się tydzień temu w środę rano. - Rodzice poszli z dziewięcioletnią dziewczynką do lekarza rodzinnego, ponieważ gorączkowała - mówi Marzena Chmielarska, ordynatorka oddziału dziecięcego w szpitalu powiatowym w Żywcu, który tego samego dnia wieczorem diagnozował dziewczynkę.

Lekarz rodzinny zastosował "leczenie objawowe". Prawdopodobnie nie zlecił badań laboratoryjnych, by dokładnie ustalić, jaki wirus zaatakował dziewczynkę. Jak mówi Chmielarska, żadna poradnia tego nie praktykuje, bo przy grypie i tak pozostaje tylko leczenie objawowe, czyli leżenie w łóżku, wypoczynek, brak wysiłku i nawadnianie .

Szpital w Żywcu, godzina 18, stan średni

Około 17.20 w środę dziewczynka była już w izbie przyjęć w żywieckim szpitalu. Ordynator Chmielarska: - W trakcie przyjęcia u dziewczynki nastąpił kolejny, kilkusekundowy bezdech. Dlatego zdecydowaliśmy o transporcie do szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej. Gdy oczekiwaliśmy na karetkę, epizod bezdechu powtórzył się. Dziewczynka cały czas była pod opieką anestezjologa, dostawała kroplówkę i tlen.

Stan dziewczynki ordynatorka określa jako średni. W takim stanie w jej opinii została przyjęta i w takim o 20:50 wyjechała karetką do bielskiego szpitala. Podkreśla, że nie był to stan ciężki. - Przed wyjazdem nawet się poprawił - dodaje. Jak mówi, z pacjentką był cały czas logiczny kontakt. Rozmawiała z rodzicami i lekarzami. Była "podsypiająca", ale przytomna. - Wykonano badania przesiewowe w kierunku grypy, które dały wynik dodatni, wykazując obecność wirusa grypy A. Inne wskaźniki zapalne były w porządku - mówi lekarka.

Bezdech to jeden z objawów grypy.

Szpital w Bielsku, godzina 21, stan ciężki

Dziewięciolatka została przyjęta do szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej w środę o godzinie 21.30 na oddział intensywnej terapii. Jego ordynatorka Anna Merak mówi: - Według wypisu ze szpitala w Żywcu dziewczynka była w stanie ciężkim, z okresowymi utratami przytomności i u nas ten stan się pogarszał. Nie było chwili poprawy. Dziewczynka nie miała gorączki, wręcz była wychłodzona. Miała niewydolność krążeniowo-oddechową.

Grypa to choroba śmiertelna

Wykonano sekcję zwłok dziewięciolatki i pobrano tkankę do badań histopatologicznych, by ustalić dokładną przyczynę zgonu. Prawdopodobnie nie były to powikłania po grypie, ale sama grypa.