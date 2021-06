Dewastacja cmentarza żydowskiego. Na podstawie nagrań wskazali trzech chłopców, "wybryk chuligański"

Po ujawnieniu dewastacji cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej policjanci przeglądali nagrania z okolicznych kamer monitoringu. Jeden z przedsiębiorców zadeklarował, że sam sprawdzi, co uchwyciła jego kamera. - Nagrania nie pozostawiają wątpliwości, że to dwaj chłopcy w wieku 12 lat i jeden 13-letni - mówi policjant.

Policjanci z trzeciego komisariatu w Bielsku-Białej zatrzymali w niedzielę przed południem trzech chłopców, którzy mają być sprawcami dewastacji cmentarza żydowskiego w tym mieście. To dwaj 12-latkowie i 13-latek, wszyscy z tego miasta. Zajmie się nimi sad rodzinny, Policja nie ujawnia, czy przyznają się do winy ani ich ewentualnych wyjaśnień.

- To pospolity wybryk chuligański. Fakt, że był to cmentarz żydowski, nie miał znaczenia - mówi Roman Szybiak, rzecznik policji w Bielku-Białej.

Kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przedsiębiorca sam sprawdził nagrania ze swojej kamery

Gdy sprawa zaistniała w mediach, przedsiębiorca z firmy, która ma siedzibę w okolicy cmentarza zadeklarował się policji, że sam przejrzy nagrania ze swojej kamery. Zrobił to jeszcze w weekend. Wideo było bardzo dobrej jakości, wizerunki trzech osób wyraźne. Na jego podstawie policjanci ustalili tożsamość zarejestrowanych osób. Szybiak: - Nagrania nie pozostawiają wątpliwości, że to trzej zatrzymani chłopcy.

Według śledczych, do dewastacji doszło godzinę przed jej ujawnieniem - około 9 rano w sobotę.

"Niedopuszczalna profanacja, cios w historię miasta"

W sobotę dewastację skomentowała na Facebooku Gmina Wyznaniowa Żydowska, do której należy wpisany na listę zabytków cmentarz. "Dzisiejszy dzień to nie tylko niedopuszczalna profanacja miejsca, ale też cios w historię miasta, oraz wszystkie osoby, które angażują się w ratowanie cmentarza" - napisano. "Nie spoczniemy w dalszych działaniach mających na celu ratowanie i pielęgnowanie historii oraz nauki tolerancji, zrozumienia i wielokulturowości! Nie pozwolimy, aby najpiękniejsze wartości, które naszym wspólnym przodkom pomagały stworzyć to piękne miasto, zostały zatracone!" - oświadczyli przedstawiciele Gminy Żydowskiej.