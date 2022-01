Bielsko-Biała: runęła kamienica, akcja poszukiwawcza zakończona

czytaj dalej

Będziemy oczywiście rozmawiali o tym, co dalej ze szkołami - powiedział minister zdrowia, który zapowiedział możliwość wprowadzenia restrykcji, jeśli trend wzrostu nowych infekcji się utrzyma. Najnowsze dane epidemiczne nazwał "sygnałem ostrzegawczym". Zaznaczał przy tym, że rządową strategią jest utrzymanie nauki stacjonarnej. - Zobaczymy, co się podzieje jeszcze przez kolejne trzy dni do środy - mówił. Do sytuacji w szkołach odniósł się także szef MEiN Przemysław Czarnek.