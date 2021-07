Zapadł wyrok za wysadzenie apartamentowca w Bielsku-Białej

Przyznał się jedynie od sfałszowania karty przebiegu studiów

Po zdarzeniu do mediów oraz różnych instytucji i organizacji trafił list - manifest, z którego wynikało, że sprawcą wybuchu jest osoba podpisująca się Pocahontas, działająca w imieniu organizacji Brygada Wschód. W liście zawarte były żądania skierowane do dewelopera, aby zaprzestał rozbudowy rozpoczętej inwestycji i rozebrał inne gotowe już budynki, także te zamieszkałe. Były też groźby, że jeśli tak się nie stanie, Brygada te budynki zniszczy. Według treści listu chodziło o przywrócenie terenu do pierwotnego stanu, kiedy rosły tam lasy.

Mateusz H. został zatrzymany w lutym 2019 roku. Śledczy oskarżyli go o 20 przestępstw, w tym wysadzenie budowanego bloku. Według nich, usiłował on też doprowadzić wówczas do zawalenia kolejnych dwóch budynków. H. miał też spalić w 2017 roku dwie koparki należące do podwykonawców na tym samym placu budowy. Na liście przestępstw, o które został oskarżony mężczyzna, są też groźby karalne oraz kilkanaście wyłudzeń świadczeń socjalnych na szkodę wyższych uczelni i ośrodków pomocy społecznej.