85-latek wyszedł w nocy z domu bez butów, znaleźli go w mieszkaniu obcej osoby

85-latek był poszukiwany po tym, jak w nocy z poniedziałku na wtorek opuścił swoje mieszkanie. Kamery monitoringu zarejestrowały, jak o godzinie 23.55 wychodzi poza bramę osiedla. Blisko godzinę później mężczyznę widać na nagraniach w okolicy skrzyżowania ulic Grondysa i Kolistej.

W momencie zaginięcia nie miał na sobie butów. Poszukiwania trwały ponad dobę.

"Dzięki intensywnym działaniom policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej oraz zaangażowaniu wielu osób i instytucji, senior został odnaleziony cały i zdrowy. Został przekazany pod opiekę bliskich" - przekazała Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej.

Jak powiedział nam aspirant Przemysław Kozyra z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, policjanci, przeglądając nagrania z kamer monitoringu, zauważyli, że 85-latek poszedł w kierunku innego osiedla - Wojska Polskiego.

- Funkcjonariusze przeszukiwali piwnice i mieszkania mieszczących się tam bloków. Pukali od drzwi do drzwi. W jednym z mieszkań odnaleźli 85-latka - opisał nam Kozyra.

Jak dodał, senior poznał obcego mężczyznę niedługo po tym, jak rodzina zgłosiła jego zaginięcie. Nieznajomy zaprosił go do swojego mieszkania i tam przebywali przez cały czas. - 85-latek nie wiedział, że jest poszukiwany - podkreślił Kozyra.

Zaangażowanych było wiele osób

W poszukiwania mężczyzny zaangażowanych było wiele służb. Funkcjonariusze przeczesywali teren miasta i okolic, sprawdzali monitoring i miejsca, w których mężczyzna mógł się znajdować. W działaniach wspierali ich między innymi druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych oraz inne instytucje i mieszkańcy Bielska-Białej.

"Szczęśliwe zakończenie tej historii to efekt zaangażowania wielu osób, którym nie jest obojętny los innych. Policjanci apelują jednocześnie, by w przypadku zauważenia osób starszych lub zagubionych, które mogą potrzebować pomocy, nie pozostawać obojętnym i niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby" - podsumowują funkcjonariusze.

