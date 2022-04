"Kierowca lamborghini wjechał między wiernych przed kościołem". Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa wielu ludzi 

czytaj dalej

Premier Mateusz Morawiecki przyjechał we wtorek do Lwowa na Ukrainie, gdzie otworzył pierwsze miasteczko kontenerowe dla uchodźców wewnętrznych powstałe z inicjatywy strony polskiej. - Nie możemy zostawić naszych sąsiadów w osamotnieniu. Musimy podtrzymywać ducha walki również poprzez to, że troszczymy się o najsłabszych - mówił. Zaapelował też do przywódców państw zachodnich, by "porzucili kalkulatory i sięgnęli do swoich sumień".