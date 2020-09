"Oprócz legalnej działalności, w salonie masażu oferowano usługi seksualne". 46-latek podejrzany o sutenerstwo

46-letni właściciel salonu masażu miał oferować klientom usługi seksualne. Według śledczych, co najmniej cztery kobiety przez sześć lat lub dłużej zajmowały się u niego prostytucją, a on na tym zarabiał. Usłyszał cztery zarzuty, grozi mu pięć lat więzienia.

Ustalenia śledczych zaprowadziły ich do 46-letniego mężczyzny, właściciela salonu masażu w powiecie bielskim. - Jak się okazało, oprócz legalnej działalności, w salonie były oferowane również usługi seksualne. Mężczyzna umożliwiał kobietom uprawianie prostytucji w swoim salonie, zamieszczał ogłoszenia o seksusługach na portalach internetowych oraz zaopatrywał kobiety w telefony. W ten sposób zapewnił co najmniej czterem kobietom warunki do uprawiania prostytucji, a sam czerpał z nielegalnego procederu korzyści majątkowe. Seksbiznes prowadził co najmniej od sześciu lat - relacjonują policjanci.