Hanna Wróblewska to nowa ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Premier Donald Tusk powierzył jej to stanowisko po złożeniu dymisji przez Bartłomieja Sienkiewicza, który kandyduje do europarlamentu. Jak przekazał resort, Wróblewska związana jest ze światem kultury "od zawsze". Od 2010 do 2021 roku była dyrektorką warszawskiej Zachęty.