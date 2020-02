Piesza na pasach, a taksówkarz jedzie. "Gdybym nie zatrąbił, mogłaby nie żyć"

- Jechałem z córką. Starsza kobieta zbliżała się do pasów. Zwolniłem. Wtedy w lusterku z lewej zobaczyłem pędzącą taksówkę. Kobieta poczuła się bezpiecznie i weszła na pasy, a taksówka nie hamowała. Zatrąbiłem - pan Janusz opowiada, jak prawdopodobnie uratował pieszej życie.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotę około godziny 16 na ulicy Babiogórskiej w Bielsku-Białej. Wszystko zarejestrowała kamerka samochodowa pana Janusza, który przesłał nam wideo na Kontakt 24.

Jak opowiada, jechał prawym pasem z córką, gdy zobaczył zbliżającą się do przejścia dla pieszych starszą kobietę. Zwolnił, by ją przepuścić. - Wtedy w lusterku z lewej zobaczyłem pędzącą taksówkę - opowiada.

Kobieta na dźwięk klaksonu zatrzymała się w połowie jezdni, unikając potrącenia. - Gdybym nie zatrąbił, mogłoby dojść do wypadku, ona mogłaby zginąć - mówi pan Janusz.

Zjazd do sklepu i pasy

Jak mówi, mieszka w pobliżu tego przejścia i często jeździ tą drogą. - W tym miejscu często dochodzi do potrąceń i kolizji. Na prawo jest zjazd do marketu, dlatego kierowcy z lewego pasa myślą, że ci z prawego pasa zwalniają ze względu na ten zjazd, a nie by przepuścić pieszych na pasach - twierdzi pan Janusz.