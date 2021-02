"Nie dokonuje się zmian w trakcie wojny". Szpital pediatryczny może stracić miliony

Szpital pediatryczny w Bielsku-Białej, prowadzony przez starostwo powiatowe, obsługuje cztery powiaty. Do tej pory - jak wszystkie placówki o takim profilu w Polsce - finansowane było ryczałtem. Otrzymywało co miesiąc 1,8 miliona złotych, co stanowiło dwunastą część kwoty, przewidzianej w rocznym kontrakcie.

- Od 1 stycznia wszystkie szpitale pediatryczne i szpitale z oddziałami pediatrycznymi będą finansowane na zasadzie nielimitowanych świadczeń. Oznacza to korzystniejszą sytuację dla szpitali, ponieważ otrzymają pieniądze na wszystkie zabiegi, które będą przeprowadzane. Nie będzie tak, jak do tej pory na zasadach ryczałtu, gdzie pod koniec roku następowało wyrównywanie finansowania za zabiegi, które wychodziły poza przyznaną pulę - wyjaśnia Rafał Razik, rzecznik śląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szpitale same walczyły o tę zmianę, bo do tej pory przekraczały kontrakt i pacjenci czekali w kolejkach. Ale pandemia odwróciła sytuację. - Staramy się zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, personel jest w większości wyszczepiony, żeby zachęcić pacjentów, żeby nie odwlekali wizyty z dziećmi, jeśli jest konieczna - mówi Katarzyna Czauderna, p. o. dyrektora bielskiego szpitala pediatrycznego.

Bielski szpital pediatryczny wykonał w styczniu 60 procent założonego planu. To oznacza, że za ten miesiąc otrzyma około 1,1 miliona złotych i - jak alarmują przedstawiciele szpitala i starostwa - zabraknie pieniędzy na wynagrodzenia. By pomóc szpitalowi, starostwo zaciągnęło pożyczkę w wysokości miliona złotych. To jednak doraźne wsparcie. Szacuje się, że do końca roku szpitalowi zabraknie nawet dziewięć milionów.