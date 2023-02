57-letni Polak zaginął w Wielkiej Brytanii. Nie ma ciała, jest zarzut zabójstwa i czworo podejrzanych w sprawie

57-letni mężczyzna od kilku lat mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii, utrzymując kontakt z rodziną w Polsce. W listopadzie 2021 roku jego telefon zamilkł. Brytyjska policja z pomocą śląskich śledczych wytypowała cztery osoby, które miały mieć związek z pobiciem 57-latka i ukryciem zwłok. Wszyscy usłyszeli zarzuty. 22-latka i 30-latek wrócili do Polski, do Bielska-Białej i zostali aresztowani. 33-latek i 25-latek czekają na ekstradycję.

"Tata od siedmiu lat mieszka w Slough" - mówiła w wideo, opublikowanym przez brytyjską policję, córka mężczyzny. Podawała, gdzie ojciec najczęściej robi zakupy i na co choruje. "Ostatni kontakt z tatą miałam 29 listopada 2021 roku i była to rozmowa telefoniczna. Od tamtej pory tata się nie skontaktował ze mną, co mnie zaniepokoiło. Taty telefon jest wyłączony, nie powrócił do miejsca zamieszkania, nie skontaktował się z rodziną ani ze znajomymi. Tata jest osobą pogodną, przyjazną, z poczuciem humoru. Bardzo za nim tęsknię i strasznie się o niego martwię, ponieważ takie zniknięcie nie jest do niego podobne. Zawsze utrzymywaliśmy stały kontakt" - podkreślała kobieta.