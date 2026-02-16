Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie 20-latka za kierownicą. Nagranie trafiło do sieci

Bielsko-Biała. Nieodpowiedzialne zachowanie młodego kierowcy Źródło: KWP w Katowicach

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, w grudniu ubiegłego roku na jednym ze skrzyżowań w Bielsku-Białej 20-latek urządził sobie z ulicy tor wyścigowy. Nagranie najpierw trafiło do sieci, a następnie na policyjną skrzynkę mailową "Stop agresji drogowej".

"Styl jazdy 20-latka wskazywał na całkowity brak wyobraźni oraz lekceważenie zasad bezpieczeństwa. Jego zachowanie mogło doprowadzić do poważnego wypadku z tragicznymi konsekwencjami" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Bielsko-Biała. Nieodpowiedzialne zachowanie młodego kierowcy Źródło: KWP w Katowicach

Po analizie nagrania policjantom udało się dotrzeć do kierowcy. Na konto 20-latka trafiło aż 58 punktów oraz mandaty karne na prawie sześć tysięcy złotych.

"Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a za przestępstwo popełnione na drodze odpowie teraz przed sądem" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Opracował Michał Malinowski

OGLĄDAJ: TVN24 HD