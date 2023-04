Mieli zdecydować, czy w mieście będzie spalarnia odpadów. Nie poszli do referendum

czytaj dalej

Mam nadzieję, że za rok - jeśli się tutaj spotkamy, w co wierzę - będzie można powiedzieć już nieporównanie więcej. Nie dlatego, żeby dziś było tak, że my nie wiemy, co się stało - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas rocznicowych obchodów katastrofy smoleńskiej. Dziękował również szefowi podkomisji smoleńskiej Antoniemu Macierewiczowi "za tę żelazną wolę, za upór, za to, że się nie cofał".