2,5-latek wypadł z balkonu na piątym piętrze. Nowe informacje ze szpitala

Przed inwazją zbrojną Rosji na Ukrainę wykorzystanie komercyjnego kanału jako głównego środka komunikacji przez armię będącą w stanie wojny, byłoby nie do pomyślenia. Naruszało to całą logikę komunikacji wojskowej, której głównymi zasadami są bezpieczeństwo i stabilność - pisze w analizie BBC, nawiązując do popularnego w Rosji Telegramu. Jego twórca Paweł Durow został niedawno zatrzymany we Francji.