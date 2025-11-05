Pan Krystian wyszedł w nocy z domu bez butów, szukają go drugi dzień

Bielsko-Biała Źródło: google maps

Trwają poszukiwania Krystiana Grobosza. 85-latek opuścił swoje mieszkanie przy ul. Janisława Grondysa w Bielsku-Białej w nocy z poniedziałku na wtorek. Kamery monitoringu zarejestrowały, jak o godzinie 23:55 wychodzi poza bramę osiedla Cztery Pory Roku. Blisko godzinę później mężczyznę widać na nagraniach w okolicy skrzyżowania ulic Grondysa i Kolistej. To jego ostatnie znane miejsce pobytu.

W momencie zaginięcia 85-latek był ubrany w granatową bluzę z polaru, szare, materiałowe spodnie i czarne skarpetki z kolorowymi zapiętkami. Nie miał na sobie butów. Na głowie miał czarną opaskę.

Mężczyzna jest szczupłej budowy. Ma około 150 cm wzrostu, rzadkie, jasno siwe włosy, niebieskie oczy i charakterystyczny, częściowo ucięty mały palec u dłoni.

Rodzina i służby apelują o pomoc

Akcja policji trwa. We wtorek poszukiwania prowadzono przy wsparciu straży pożarnej i psa tropiącego. Do monitorowania terenu służby wykorzystały drona i quady. O wsparcie poproszeni zostali też funkcjonariusze z komendy w Katowicach.

Rodzina i służby apelują do wszystkich osób, które widziały zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje na jego temat o niezwłoczny kontakt z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej. Zgłoszeń można dokonywać pod numerami: 47 857 12 55, 47 857 02 00 i 112.

