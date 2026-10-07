Podpalili mieszkanie, by zatrzeć ślady zabójstwa. Ostatni z podejrzanych zatrzymany za granicą
Do zabójstwa mężczyzny doszło 22 czerwca 2025 roku w jednym z mieszkań na terenie Bielska-Białej. Jak informuje policja, sprawcy, chcąc zatrzeć ślady swojej zbrodni i upozorować nieszczęśliwy wypadek, podpalili mieszkanie, w którym pozostawili ciało zabitego.
Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, po opanowaniu ognia, w jednym z pomieszczeń znaleźli ciało 50-letniego mężczyzny.
Policjanci tuż po zdarzeniu zatrzymali dwóch podejrzanych w wieku 30 i 31 lat. Obaj usłyszeli zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyźni - jak przekazała prokuratura - przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Mężczyźni zostali osadzeni w areszcie, gdzie pozostają od czerwca 2025 roku.
Zatrzymano go w Anglii
Trzeci z podejrzanych, 36-latek, zaraz po zdarzeniu uciekł z Polski. W środę 7 października policjanci poinformowali, że mężczyzna przebywał na terenie Anglii i dzięki współpracy międzynarodowej został zatrzymany.
"36-latek został zatrzymany w Manchesterze i pod koniec września został przetransportowany do Polski" - podała śląska policja.
Zgromadzony materiał dowodowy będzie teraz przedmiotem oceny sądu, który zdecyduje o odpowiedzialności karnej podejrzanych. Grozi im kara od 15 lat więzienia do dożywocia.