Mimo dużego ruchu wszedł na dwupasmówkę. "Gdy na niego zatrąbiłem, uderzył w szybę"

- Zorientowałem się, że on tam jest, gdy samochody z przeciwka się zatrzymały - opowiada pan Dawid. - To było irytujące. Miał gdzieś samochody, zaczepiał kierowców. Gdy na niego zatrąbiłem, uderzył w moją szybę.

Policja próbuje ustalić dane zarejestrowanego pieszego. - Popełnił wykroczenie z artykułu 86 paragraf 1, za co grozi mandat - dodaje Szybiak. - On stworzył zagrożenie przede wszystkim dla siebie, ale gdyby został wyrzucony w górę przez jeden samochód i spadł na inny, różnie to by się mogło skończyć dla innych użytkowników drogi.