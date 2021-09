Pierwszy Marsz Równości w Bielsku-Białej

Głosy sprzeciwu

"W Bielsku-Białej nie trzeba nachalnie promować równości i tolerancji, bo tę - kulturową, religijną i narodowościową - praktykujemy w naszym dwumieście od stuleci. Natomiast mówienie przez organizatorów 'marszu równości' o 'afirmacji życia' jest chyba żartem" - napisali w liście otwartym do prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego członkowie prezydium podbeskidzkiej Solidarności. Władze regionalnej struktury związku zwróciły uwagę, że udział w wydarzeniu zapowiedzieli politycy lewicy oraz aktywiści Strajku Kobiet. Ich zdaniem jest to dowód, że marsz będzie "kolejną objazdową hucpą, mającą z zewnątrz wnosić do naszego miasta obce nam wartości".