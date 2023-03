98-latka z pomocą dziewięcioletniego chłopca przechytrzyła oszustów. "Policjant" i "prokurator" w areszcie

Do 98-letniej mieszkanki Nowego Sącza na telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna, przedstawił się jako prokurator i poinformował, że ktoś chce okraść jej mieszkanie. Równocześnie na jej telefon komórkowy zadzwonił inny mężczyzna, który podał się z kolei za policjanta i zaproponował płatną ochronę. Nie rozłączając się, kobieta poszła do sąsiadów i zadzwoniła do swojej rodziny z telefonu dziewięcioletniego chłopca.

Jak przekazała nam Justyna Basiaga, rzeczniczka policji w Nowym Sączu, śledczy wciąż wyjaśniają, skąd mężczyźni mieli dwa numery telefonicznie do 98-latki. Jak wynika z ustaleń, zadzwonili do niej równocześnie na numer stacjonarny i komórkowy.

Kazała oszustom czekać na linii i wymknęła się do sąsiadów

98-latka miała wątpliwości co do intencji rozmówców. Postanowiła zadzwonić do swojej rodziny, by się poradzić w tej sprawie. Żeby to zrobić, musiała skorzystać z innego telefonu. Kazała mężczyznom czekać na linii i na chwilę wymknęła się z mieszkania. - Poszła do sąsiadów. Otworzył jej dziewięcioletni chłopiec i użyczył swojego telefonu - mówi Basiaga.