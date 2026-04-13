Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Przebiegł 210 kilometrów w ekstremalnym mrozie

|
Łukasz Adamczyk dwukrotnie zdobył złoto na Arctic Ultra
Tak przebiegał maraton Arctic Ultra w Kanadzie
Źródło: Łukasz Adamczyk
Łukasz Adamczyk, dyrektor szkoły w Bielsku-Białej (Śląskie) i strażak OSP, po raz drugi zdobył złoto w ultramaratonie Arctic Ultra. Nauczyciel przebiegł 210 kilometrów w temperaturze spadającej do -47 stopni Celsjusza. Jak dał sobie radę w takich warunkach? Sprawdzają to badacze z katowickiej AWF i Centrum Reumatologicznego w Ustroniu.

Temperatura spadająca do -47 stopni mrozu i wiatr o prędkości przekraczającej 100 kilometrów na godzinę - te warunki nie przestraszyły Łukasza Adamczyka, dyrektora liceum w Bielsku-Białej, a jednocześnie strażaka OSP Jasienica i studenta ratownictwa medycznego, który już po raz drugi wywalczył złoty medal w jednym z najtrudniejszych biegów świata - Arctic Ultra. Jako jeden z dwóch uczestników, tego odbywającego się w kanadyjskim Jukonie, wyścigu przebiegł 210 kilometrów. Drugą osobą, która dobiegła tak daleko, był brytyjski żołnierz sił specjalnych.

Nauczyciel z Bielska-Białej o swoim wyczynie opowiedział w "Dzień Dobry" TVN, gdzie wyjaśnił, że uczestnicy Arctic Ultra mieli przebiec 300 kilometrów, jednak na 210. kilometrze zespół ewakuacyjny przerwał zawody ze względu na ekstremalnie trudne warunki. - Osiem osób skończyło z odmrożeniami, jedna trafiła do szpitala - mówił sportowiec.

Źródło: archiwum prywatne

Dla Adamczyka ta edycja Arctic Ultra nie było pierwszyzną, jeśli chodzi o bieg w ekstremalnych warunkach. Już wcześniej zdobył on w Kanadzie złoty medal, podejmując to wyczerpujące wyzwanie. Sportowiec z Bielska-Białej mierzył się także ze skrajnymi warunkami Sahary, gdzie przebiegł dystans 250 kilometrów.

Rafał Kazimierczak

Łukasz Adamczyk podkreśla, że dla niego wyścig nie kończy się na mecie maratonu, bo "dobro nie zna mety". Jego udział w podobnych wydarzeniach promuje zbiórki pieniędzy na leczenie dzieci zmagających się z nowotworami.

Pan Łukasz może teraz przysłużyć się nie tylko pacjentom onkologicznym, ale także nauce. Jak podkreślił w rozmowie z tvn24.pl, zostanie dokładnie przebadany przez specjalistów z Centrum Reumatologicznego w Ustroniu oraz z Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Źródło: archiwum prywatne

Zamrozili jego krew. Chcą "wyciągnąć wnioski"

Jak powiedział Piotr Rodak, kanclerz AWF w Katowicach, naukowcy chcą "zweryfikować, co takiego wyjątkowego jest w organizmie Łukasza Adamczyka".

- Mamy zrobione wstępne badania, mamy jego krew zamrożoną w -70 stopniach Celsjusza, co jest informacją dla biologów molekularnych (...). Mamy rezonans magnetyczny, densytometrię (pomiar gęstości mineralnej kości - red.) i na podstawie wyników sprzed tego biegu będziemy chcieli porównywać je z wynikami po i wyciągać z tego wnioski - zaznaczył Piotr Rodak.

Nauczyciel-strażak z Bielska-Białej przebiegł maraton w Arktyce. Zbadają jego krew
Źródło: AWF Katowice

Kanclerz katowickiej akademii podkreślił, że celem tych badań jest m.in. pomoc sportowcom w przygotowaniach i regeneracji po podobnym wysiłku, podejmowanym w ekstremalnych warunkach. - Liczymy na to, że w najbliższym czasie jakiś efekt w postaci wyników naukowych, zestawienia przed i po będziemy mogli zaprezentować, być może nawet w formie publikacji naukowych - dodał przedstawiciel AWF.

Jak powiedział nam Łukasz Adamczyk, badania mają wykazać, w jaki sposób jego organizm dostosował się do skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych. - Oprócz tego, chcemy sprawdzić, jak taki dystans wpływa też na pewne uszkodzenia ciała (...). To, jak wyglądał mój organizm przed i po starcie, jak się regeneruje i co ewentualnie zostało uszkodzone, to wszystko ma ocenić konsylium lekarskie Centrum Reumatologicznego w Ustroniu - powiedział nam Adamczyk.

Źródło: archiwum prywatne

"Bardzo duże wyzwanie" dla organizmu

Adamczyk zwrócił uwagę, że treningi i podejmowanie ekstremalnych wyzwań znacząco zwiększyły wydolność jego organizmu. Potwierdza to w odpowiedzi na pytania tvn24.pl dr hab. Ilona Pokora, prof. AWF Katowice, która zwróciła uwagę, że bieganie maratonów jest dyscypliną wytrzymałościową, w której ważna jest sprawność układu krążeniowo-oddechowego i termoregulacji.

Polska

- Ekstremalnie niskie temperatury powodują pewną reakcję natychmiastową (...), jest to bardzo duże wyzwanie dla układu krążenia sercowo-naczyniowego (...). Ponadto pojawiają się trochę zmienione wyzwania, jeśli chodzi o źródła energetyczne, z których może korzystać organizm, mięśnie, w czasie aktywności fizycznej. Stąd tam jest bardzo wiele zmian, na które musi być przygotowana osoba eksponowana na niskie temperatury. Dlatego też u osób, które nie są przygotowane (...), na pewno szybciej pojawi się hipotermia, a w konsekwencji może pojawić się śmierć - powiedziała prof. Pokora.

Naukowczyni zwróciła uwagę, że u osób aktywnych fizycznie "sama produkcja ciepła może spowodować, że niekorzystne warunki otoczenia nie będą takie śmiertelne". Podkreśliła jednak, że choć nie da się wytrenować organizmu, by przetrwał przez długi czas w tak ekstremalnym mrozie, to można poprawić zakres tolerancji na zimno i rozwinąć pewne umiejętności przystosowania.

Źródło: archiwum prywatne

Profesor Ilona Pokora podkreśliła, że podobne badania związane z temperaturą są wyjątkowo ważne między innymi dla ratowników, żołnierzy czy nurków, którzy są nieraz narażeni na bardzo niskie temperatury. - Wszystkie te osoby, łącznie z panem Łukaszem, są obciążone zarówno warunkami otoczenia, jak i koniecznością podejmowania aktywności fizycznej - zaznaczyła. I dodała: - W całym procesie tej formy aktywności fizycznej dochodzi do stymulowania reakcji. Nie tylko termoregulacyjnych, ale również tych reakcji ze strony układu krążenia. Te szczególne warunki środowiska powodują, że aktywowane reakcje termoregulacyjne muszą przebiegać bardzo sprawnie.

Ultramaraton w skrajnych warunkach? Profesor: to kwestia przygotowania
Źródło: AWF Katowice

Miał nadwagę, nie widział celu

Łukasz Adamczyk zdradził w rozmowie z tvn24.pl, że wciąż zastanawia się nad startem w przyszłorocznej edycji maratonu Arctic Ultra. Jeśli tak się stanie, tym razem badania mają być prowadzone także w trakcie rywalizacji. - Dwóch złotych medali nikt nigdy nie zdobył, trzech tym bardziej. Jestem namawiany na inne ultramaratony, choćby na Fidżi, ale najbliżej mojemu sercu są kolejne ultramaratony w Arktyce, być może podobny dystans lub dłuższy - powiedział tvn24.pl ultramaratończyk.

Dyrektor bielskiego liceum podkreślił, że mimo wielu obowiązków bardzo dużo czasu spędza na treningach, które stanowią dla niego możliwość "totalnego zresetowania się", a nawet medytacji. Dziennie biegnie łącznie po około 20 kilometrów.

- Całe moje życie jest podporządkowane treningom i nauce. Mózg też jest mięśniem i jeśli go nie trenujemy, to nam zanika - powiedział.

Jeszcze kilka lat temu styl życia pana Łukasza w niczym nie przypominał tego obecnego. Pytany, co zmotywowało go do rozpoczęcia treningów, przyznaje: - 110 kilogramów wagi i wysoki cholesterol. Lekarz mi powiedział, że jeśli niczego nie zmienię w swoim życiu, to po roku mogę pożegnać się z życiem. Miałem też depresję, nie widziałem celu. Nowe, zdrowe nawyki, bardzo mi pomogły - podkreślił nasz rozmówca. I dodał, że stara się zarażać pasją również swoich podopiecznych w szkole. - Edukacja ma sens wtedy, kiedy pokazujemy dzieciom naszą własną postawę, a nie kiedy opowiadamy im przed tablicą, że trzeba zmieniać świat, uczyć się, studiować. Nie możemy być tylko teoretykami - podkreślił.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: archiwum prywatne

Udostępnij:
Tagi:
ArktykaBielsko-Białawojewództwo śląskieKanadaSportZdrowieUstroń
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica