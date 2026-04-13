Katowice Przebiegł 210 kilometrów w ekstremalnym mrozie Bartłomiej Plewnia

Tak przebiegał maraton Arctic Ultra w Kanadzie

Temperatura spadająca do -47 stopni mrozu i wiatr o prędkości przekraczającej 100 kilometrów na godzinę - te warunki nie przestraszyły Łukasza Adamczyka, dyrektora liceum w Bielsku-Białej, a jednocześnie strażaka OSP Jasienica i studenta ratownictwa medycznego, który już po raz drugi wywalczył złoty medal w jednym z najtrudniejszych biegów świata - Arctic Ultra. Jako jeden z dwóch uczestników, tego odbywającego się w kanadyjskim Jukonie, wyścigu przebiegł 210 kilometrów. Drugą osobą, która dobiegła tak daleko, był brytyjski żołnierz sił specjalnych.

Nauczyciel z Bielska-Białej o swoim wyczynie opowiedział w "Dzień Dobry" TVN, gdzie wyjaśnił, że uczestnicy Arctic Ultra mieli przebiec 300 kilometrów, jednak na 210. kilometrze zespół ewakuacyjny przerwał zawody ze względu na ekstremalnie trudne warunki. - Osiem osób skończyło z odmrożeniami, jedna trafiła do szpitala - mówił sportowiec.

Dla Adamczyka ta edycja Arctic Ultra nie było pierwszyzną, jeśli chodzi o bieg w ekstremalnych warunkach. Już wcześniej zdobył on w Kanadzie złoty medal, podejmując to wyczerpujące wyzwanie. Sportowiec z Bielska-Białej mierzył się także ze skrajnymi warunkami Sahary, gdzie przebiegł dystans 250 kilometrów.

Łukasz Adamczyk podkreśla, że dla niego wyścig nie kończy się na mecie maratonu, bo "dobro nie zna mety". Jego udział w podobnych wydarzeniach promuje zbiórki pieniędzy na leczenie dzieci zmagających się z nowotworami.

Pan Łukasz może teraz przysłużyć się nie tylko pacjentom onkologicznym, ale także nauce. Jak podkreślił w rozmowie z tvn24.pl, zostanie dokładnie przebadany przez specjalistów z Centrum Reumatologicznego w Ustroniu oraz z Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Zamrozili jego krew. Chcą "wyciągnąć wnioski"

Jak powiedział Piotr Rodak, kanclerz AWF w Katowicach, naukowcy chcą "zweryfikować, co takiego wyjątkowego jest w organizmie Łukasza Adamczyka".

- Mamy zrobione wstępne badania, mamy jego krew zamrożoną w -70 stopniach Celsjusza, co jest informacją dla biologów molekularnych (...). Mamy rezonans magnetyczny, densytometrię (pomiar gęstości mineralnej kości - red.) i na podstawie wyników sprzed tego biegu będziemy chcieli porównywać je z wynikami po i wyciągać z tego wnioski - zaznaczył Piotr Rodak.

Kanclerz katowickiej akademii podkreślił, że celem tych badań jest m.in. pomoc sportowcom w przygotowaniach i regeneracji po podobnym wysiłku, podejmowanym w ekstremalnych warunkach. - Liczymy na to, że w najbliższym czasie jakiś efekt w postaci wyników naukowych, zestawienia przed i po będziemy mogli zaprezentować, być może nawet w formie publikacji naukowych - dodał przedstawiciel AWF.

Jak powiedział nam Łukasz Adamczyk, badania mają wykazać, w jaki sposób jego organizm dostosował się do skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych. - Oprócz tego, chcemy sprawdzić, jak taki dystans wpływa też na pewne uszkodzenia ciała (...). To, jak wyglądał mój organizm przed i po starcie, jak się regeneruje i co ewentualnie zostało uszkodzone, to wszystko ma ocenić konsylium lekarskie Centrum Reumatologicznego w Ustroniu - powiedział nam Adamczyk.

"Bardzo duże wyzwanie" dla organizmu

Adamczyk zwrócił uwagę, że treningi i podejmowanie ekstremalnych wyzwań znacząco zwiększyły wydolność jego organizmu. Potwierdza to w odpowiedzi na pytania tvn24.pl dr hab. Ilona Pokora, prof. AWF Katowice, która zwróciła uwagę, że bieganie maratonów jest dyscypliną wytrzymałościową, w której ważna jest sprawność układu krążeniowo-oddechowego i termoregulacji.

- Ekstremalnie niskie temperatury powodują pewną reakcję natychmiastową (...), jest to bardzo duże wyzwanie dla układu krążenia sercowo-naczyniowego (...). Ponadto pojawiają się trochę zmienione wyzwania, jeśli chodzi o źródła energetyczne, z których może korzystać organizm, mięśnie, w czasie aktywności fizycznej. Stąd tam jest bardzo wiele zmian, na które musi być przygotowana osoba eksponowana na niskie temperatury. Dlatego też u osób, które nie są przygotowane (...), na pewno szybciej pojawi się hipotermia, a w konsekwencji może pojawić się śmierć - powiedziała prof. Pokora.

Naukowczyni zwróciła uwagę, że u osób aktywnych fizycznie "sama produkcja ciepła może spowodować, że niekorzystne warunki otoczenia nie będą takie śmiertelne". Podkreśliła jednak, że choć nie da się wytrenować organizmu, by przetrwał przez długi czas w tak ekstremalnym mrozie, to można poprawić zakres tolerancji na zimno i rozwinąć pewne umiejętności przystosowania.

Profesor Ilona Pokora podkreśliła, że podobne badania związane z temperaturą są wyjątkowo ważne między innymi dla ratowników, żołnierzy czy nurków, którzy są nieraz narażeni na bardzo niskie temperatury. - Wszystkie te osoby, łącznie z panem Łukaszem, są obciążone zarówno warunkami otoczenia, jak i koniecznością podejmowania aktywności fizycznej - zaznaczyła. I dodała: - W całym procesie tej formy aktywności fizycznej dochodzi do stymulowania reakcji. Nie tylko termoregulacyjnych, ale również tych reakcji ze strony układu krążenia. Te szczególne warunki środowiska powodują, że aktywowane reakcje termoregulacyjne muszą przebiegać bardzo sprawnie.

Miał nadwagę, nie widział celu

Łukasz Adamczyk zdradził w rozmowie z tvn24.pl, że wciąż zastanawia się nad startem w przyszłorocznej edycji maratonu Arctic Ultra. Jeśli tak się stanie, tym razem badania mają być prowadzone także w trakcie rywalizacji. - Dwóch złotych medali nikt nigdy nie zdobył, trzech tym bardziej. Jestem namawiany na inne ultramaratony, choćby na Fidżi, ale najbliżej mojemu sercu są kolejne ultramaratony w Arktyce, być może podobny dystans lub dłuższy - powiedział tvn24.pl ultramaratończyk.

Dyrektor bielskiego liceum podkreślił, że mimo wielu obowiązków bardzo dużo czasu spędza na treningach, które stanowią dla niego możliwość "totalnego zresetowania się", a nawet medytacji. Dziennie biegnie łącznie po około 20 kilometrów.

- Całe moje życie jest podporządkowane treningom i nauce. Mózg też jest mięśniem i jeśli go nie trenujemy, to nam zanika - powiedział.

Jeszcze kilka lat temu styl życia pana Łukasza w niczym nie przypominał tego obecnego. Pytany, co zmotywowało go do rozpoczęcia treningów, przyznaje: - 110 kilogramów wagi i wysoki cholesterol. Lekarz mi powiedział, że jeśli niczego nie zmienię w swoim życiu, to po roku mogę pożegnać się z życiem. Miałem też depresję, nie widziałem celu. Nowe, zdrowe nawyki, bardzo mi pomogły - podkreślił nasz rozmówca. I dodał, że stara się zarażać pasją również swoich podopiecznych w szkole. - Edukacja ma sens wtedy, kiedy pokazujemy dzieciom naszą własną postawę, a nie kiedy opowiadamy im przed tablicą, że trzeba zmieniać świat, uczyć się, studiować. Nie możemy być tylko teoretykami - podkreślił.

