"Kolejna przykra sobota i kolejna wizyta policji". Cmentarz żydowski znów sprofanowany

Dalej gmina podaje treść odręcznego listu, zachowując oryginalną pisownię: "Informacja do wszystkich Żydów. Zacznijcie s**ć tylko do własnych łużek i wykopcie swoich zmarłych, żebyście nie mieli czego odwiedzać, ani za czym tęsknić a to co jest pod spodem, to tylko próbka tego co macie pod swoimi jarmułkami".