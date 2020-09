Stanął w korku z rodzącą żoną, kilka godzin później w podobnej sytuacji znalazła się inna kobieta w ciąży

Wiózł żonę do szpitala, bo kobieta zaczęła rodzić. Stanęli jednak w korkach. O pomoc poprosił policjanta. Dzięki eskorcie do szpitala dotarli na czas. Kilka godzin później w podobnej sytuacji znalazła się ciężarna kobieta, która stanęła w korku na drodze ekspresowej.

Rano na drodze ekspresowej w Bielsku Białej doszło do zdarzenia drogowego, z powodu którego w regionie zaczęły się tworzyć kilometrowe korki. Jednym z samochodów stojących w drogowym zatorze w Wilkowicach, kierowca wiózł ciężarną żonę do szpitala. Kobieta zaczęła rodzić. Przejęty kierowca zauważył radiowóz, którym jechał mundurowy z Posterunku Policji w Wilkowicach. Poprosił go o pomoc. Ten powiadomił o sytuacji oficera dyżurnego bielskiej komendy, który zezwolił na pilotaż do szpitala. Kilkanaście minut później małżeństwo dotarło całe i zdrowe do szpitala, gdzie rodzącą kobietą zajął się personel.