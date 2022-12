Uratowała dziecko, dostała awans w policji i dwucyfrową podwyżkę

Agata Haluch-Willmann, dzielnicowa z Jasienicy (woj. śląskie), ryzykując własnym życiem, weszła do studzienki kanalizacyjnej i wyciągnęła trzyletniego Franka. Najpierw dostała dyplom od strażaków, teraz - awans na stopień młodszego aspiranta policji. Oznacza to podwyżkę pensji o kilkadziesiąt złotych. Policja przyznała jej również nagrody, ale nie zdradza wysokości.

Chłopiec był na głębokości około trzech metrów, po szyję zanurzony w wodzie. Próbowała go wyciągnąć mama, spuszczając do rury sznurek. Trzylatek był przytomny, ale nie dał rady się wspiąć. Próbowali strażacy, ale przez wąski przepust o średnicy niewiele ponad 30 centymetrów nie mieścił się żaden z nich ani strażacka drabina.

- Może ja tam zejdę - zaproponowała Haluch-Willmann. Strażacy przywiązali ją do liny i spuścili do studzienki głową w dół, z rękami do przodu, trzymając za nogi. - Ciocia już idzie, nie bój się - powiedziała Frankowi. Przepychając się przez przepust, ocierając sobie łokcie, w końcu dotarła do Franka, złapała go za dłonie, krzyknęła do strażaków "już" i oboje, cali i zdrowi, wydostali się na powierzchnię.