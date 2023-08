Janusz Szymik kontra kuria. Proces wciąż bez finału

Adwokat Artur Nowak, reprezentujący Szymika, po wyjściu z sali rozpraw powiedział, że on i jego klient "są zadowoleni" ze słów biskupa przed sądem. - Widzimy diametralnie różne podejście do tej sprawy niż jego poprzednika. Myślę, że to nie budzi zdziwienia. Czyny świadczą, że zareagował. Na ile było to związane z tym, że jest młodszym człowiekiem mającym większe zrozumienie dla pewnych realiów "pijarowych" dla Kościoła, a na ile z jego sumieniem, to jest inna sprawa. Mamy wrażenie jednak, że w środku tego człowieka jest coś takiego, co każe myśleć, iż oceniał wszystko zgoła odmiennie niż biskup Rakoczy, który nie widział problemu w tym, że jest pedofil na parafii.(…) Bardziej się przejmował, by sprawa nie wypłynęła - mówił mecenas dziennikarzom.

Pełnomocnik Janusza Szymika: jego krzywda była ignorowana

- Tu nie chodzi tylko o to, że doszło do nadużyć stricte seksualnych, bo to jest tylko preludium. Największym problemem dla pana Janusza było to, że jego krzywda była ignorowana. Był zdany na Kościół, w którym msze święte sprawuje pedofil. (…) On idzie z tym do biskupa, bo tylko on ma władzę, by coś zmienić - relacjonował. Teraz sąd, na posiedzeniu niejawnym, ma podjąć decyzję o ewentualnym dopuszczeniu dowodów z opinii biegłych. Artur Nowak powiedział, że taki wniosek został zawarty w pozwie. - Krzywdę trzeba oprzeć nie tylko na zeznaniach świadków i tym, co mówi pokrzywdzony, ale również na wiadomościach specjalnych, a takie mają biegli psychologowie. W grę wchodzi kwestia - mówiąc kolokwialnie - samej szkody związanej z nadużyciem, bo tak naprawdę były to gwałty. Druga kwestia to "dokrzywdzenie", czyli sytuacja, w której (Szymik) zdany był na tego proboszcza przez wiele lat. (…) Jeśli chciał praktykować jakieś życie duchowe (...), to był zdany na molestatora, gwałciciela. (…) To spowodowało, że zubożyło się jego życie duchowe związane z praktykami religijnymi. Po drugie, utracił on dość mocno zaufanie do instytucji, z którą był związany od urodzenia poprzez chrzest. Po trzecie - bardzo źle się czuł w tej społeczności, w której ten, który wyrządził krzywdę, był autorytetem - mówił po rozprawie mecenas Nowak.