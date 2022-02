W dzieciństwie był molestowany przez księdza, żąda od kurii odszkodowania. Ruszył proces

Janusz Szymik w przeszłości był ministrantem. Po raz pierwszy został skrzywdzony przez księdza Jana W., ówczesnego proboszcza parafii w Międzybrodziu Bialskim, gdy miał 12 lat. Duchowny w trakcie procesu kanonicznego przyznał się do współżycia z nieletnim i został za to ukarany. W procesie przeciw diecezji bielsko-żywieckiej, który ruszył dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, Szymik żąda trzech milionów złotych odszkodowania.

