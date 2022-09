W dzieciństwie było molestowany przez księdza, pozwał diecezję. Sąd wyłączył jawność dwóch rozpraw

czytaj dalej

We wtorek zakończył się dwumiesięczny okres przejściowy, w którym Wielka Brytania znalazła się po zapowiedzianej przez Borisa Johnsona rezygnacji. - Wypełniłem swoją rolę i teraz łagodnie wejdę do atmosfery i wyląduję w jakimś zapomnianym zakątku Pacyfiku. Tak jak Cyncynat jestem gotowy i wracam do swojej wilii, do swojego pługa - oświadczył w swoim ostatnim przemówieniu na Downing Street. Przed południem na stanowisku premiera zastąpi go nowo wybrana liderka Partii Konserwatywnej Liz Truss.